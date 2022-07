La nuova Honda Civic Type R sta arrivando: debutto ufficiale il 20 luglio

Di recente vi abbiamo parlato delle novità della nuova e super efficiente Honda Civic e:HEV 2022, ma adesso i riflettori si stanno spostando sulla declinazione più sportiva della Civic, che dopo un anno di avvistamenti e teaser vari, finalmente ha una data di debutto, ed è più vicina del previsto.

La casa nipponica ha infatti annunciato con un teaser di pochi secondi che il prossimo 20 luglio toglierà finalmente i veli dalla Civic Type R, che intanto possiamo intravedere alla fine del trailer che trovate qui in alto. E ricordiamo che questa nuova declinazione sportiva della Civic sarà anche molto importante in termini storici, dato che sarà l’ultima Type R a motore termico.

Come sempre non rivoluzionerà il modello standard, ma allo stesso tempo avrà numerosi elementi che la renderanno chiaramente distinguibile dalla versione più “civica”, a partire dall’assetto ribassato assieme ai cerchi da 20 pollici in tinta nera, mentre al posteriore si contraddistingue per la presenza dell’alettone e del minaccioso scarico centrale con tre uscite.

Sotto al cofano vedremo probabilmente un 4 cilindri turbo da 2.0 litri che in questa configurazione dovrebbe erogare una potenza di circa 320 CV, scaricati ancora una volta sulle ruote anteriori tramite una trasmissione con cambio manuale a 6 rapporti. Parlando di colorazioni, l’auto dovrebbe arrivare nell’ormai iconico Championship White, assieme al Rallye Red, al Sonic Grey Pearl, al Crystal Black Pearl e al Boost Blue Pearl, stando a quanto dichiarato in un leak proveniente da Civic11Forum.

L’auto è quindi prossima al debutto, ma nel frattempo la nuova Civic Typer R ha già messo in chiaro di che pasta è fatta registrando un giro record sul circuito di Suzuka, con un tempo inferiore di un secondo rispetto alla Type R di vecchia generazione e il più veloce tra tutte le trazioni anteriori.