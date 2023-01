Honda Civic Type R 2023 piace troppo: azienda costretta a bloccare gli ordini

La Honda Civic Type R 2023 piace moltissimo in Giappone al punto che lo storico marchio automobilistico di Tokyo ha dovuto fermare gli ordini. L'azienda ha infatti fatto sapere che i tempi di consegna saranno molto lunghi di conseguenza ha preferito stoppare il tutto.

La Honda Civic Type R ha sfidato di recente la Toyota Gr Corolla Morizo per stabilire quale sia la sportiva giapponese più veloce, ed ora è tornata al centro delle cronache automobilistiche a seguito di un messaggio di scuse pubblicato da Honda sul proprio sito web. "Sin dal suo lancio – si legge - la Civic Type R è stata ben accolta dai clienti e abbiamo ricevuto un gran numero di ordini. D'altra parte, a causa dell'impatto della diffusione del covid, della carenza cronica di semiconduttori, dell'arrivo instabile delle parti e dei ritardi nella logistica, è difficile prevedere la produzione futura".

Honda ha fatto sapere di volersi concentrare sul completamento degli ordini che ha già in archivio e stando a quanto spiegato nell'ultimo aggiornamento chiunque abbia prenotato una Civic Type R dovrà aspettare più di un anno per poter guidare il proprio bolide.

Tutte le Honda Civic Type R sono prodotte nello stabilimento di Yorii e Saitama, in Giappone, mentre i motori vengono fabbricati negli Stati Uniti, nell'Ohio. In ogni caso il problema non riguarderà l'approvvigionamento del mercato USA, così come fatto sapere dal portavoce Honda per l'America Chris Naughton, scrivendo a Carscoops: “Il mercato giapponese è diverso in quanto i clienti inviano gli ordini direttamente tramite Honda Motor o la loro concessionaria. Negli Stati Uniti assegniamo la produzione ai rivenditori e loro vendono ai consumatori. La produzione di Type R è stata allocata negli Stati Uniti fin dall'inizio in numero limitato, e continua così".

La Type R 2023 è stata lanciata sul mercato lo scorso mese di luglio e si tratta di una sportiva con una potenza da ben 326 cavalli grazie ad un motore turbo da 2.0 litri. Il cambio è esclusivamente manuale a sei marce e oltre al Giappone l'auto ha fatto sold out anche in Australia, dove tutte le Civic a disposizione sono state piazzate nel giro di 24 ore. Ed è probabile che nel corso dei prossimi mesi gli ordini mondiali possano aumentare ulteriormente visto che al recente salone di Tokyo è stata presentata la GT dell'Honda Civic Type R per il SuperGt 2024.