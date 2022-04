Honda Civic Type R 2023 ottiene nuovo record a Suzuka: il video del giro veloce

La prima dimostrazione della Honda Civic Type R a Suzuka fece già emozionare gli appassionati in vista del lancio del veicolo nel 2023. Giusto nelle ultime ore, però, i tecnici della casa giapponese hanno voluto portarla su pista per altri giri veloci: così facendo, ora la Honda Civic Type R 2023 detiene il nuovo record assoluto per vetture FWD.

Con un filmato dedicato, Honda ha voluto mostrare alcuni frammenti del giro della Civic Type R 2023 sul tracciato di Suzuka, concluso con il tempo di 2:23:120 secondi; rispetto alla Type R del 2021, che deteneva il precedente record assoluto per auto a trazione anteriore con il tempo di 2:23:993 secondi, si tratta di un salto importante.

Osservando nel dettaglio quei pochi momenti effettivamente su pista mostrati sul filmato allegato alla notizia, possiamo già comprendere alcuni dei punti di forza della Honda Civic Type R 2023: la risposta della vettura in curva sembra essere eccellente, ma potrebbe essere necessaria qualche modifica alle sospensioni per aumentare la velocità e la stabilità. Trattandosi però ancora di un prototipo, siamo certo che la casa del Sol Levante preparerà una versione finale perfezionata e adatta anche ai contesti più frenetici su strada.

Sempre rimanendo in casa Honda, nel febbraio 2022 la Honda Civic Type R Limited Edition ha registrato il record al The Bend per le vetture a trazione posteriore.