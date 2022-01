Honda Civic Type R 2023 si mostra a Suzuka: il prototipo fa paura!

La famiglia delle Honda Civic si arricchisce di un nuovo membro: la Honda Civic Type R svelata al Tokyo Auto Salon giusto in queste ultime ore. Il produttore del Sol Levante ha presentato un prototipo durante il detto evento, portandolo anche sull’iconico circuito di Suzuka per un test ad alta velocità.

Prima di tutto, posiamo il nostro sguardo sulla berlina ad alte prestazioni e sulle novità lato design ed estetica: sebbene sia ancora coperta dalla mimetica, notiamo immediatamente il paraurti anteriore più aggressivo, nuove prese d’aria, griglia in rete a nido d’ape e cofano ventilato. Lateralmente figurano minigonne più sportive e ruote leggere supportate dal sistema frenante Brembo con pinze rosse, ben visibile a circa un minuto dall’inizio del filmato che accompagna la notizia.

Posteriormente è inevitabile notare la classica sportività della Honda Civic Type R 2023, evidenziata dall’alettone posteriore e dal triplo scarico centrale. Mancano tuttavia dettagli degli interni, di cui in pochi frammenti del video notiamo un volante sportivo in microfibra, sedili con il classico badge R sul poggiatesta, quadro digitale e cambio manuale a sei marce.

Purtroppo ci restano ancora tanti dubbi su ciò che figura sotto il cofano, di cui forse Honda svelerà qualche dettaglio nel corso dei prossimi giorni. Per ora, le indiscrezioni parlano di un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri per 306 cavalli e 400 Nm di coppia, riprendendo il vecchio modello e aggiornandolo con i potenziamenti del caso per offrire agli appassionati la “Civic Type R con le migliori prestazioni di sempre”, parola di Honda.

Lo scorso mese abbiamo visto, invece, una Honda Civic Type R Limited Edition venduta all’asta in condizioni irrecuperabili.