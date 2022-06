Honda Civic Type R 2023 fa giri veloci al Nürburgring: pubblicato video teaser

Mentre la BMW Serie 3 Touring registra record al Nürburgring diventando la station wagon più veloce mai vista in pista, Honda ha pubblicato un video teaser di un prototipo di Civic Type R mimetizzato che cerca di registrare un nuovo record sempre al Nürburgring prima del suo debutto estivo.

Vi ricordate le fotografie spia della Civic Type R 2023 scattate lo scorso maggio? Ebbene, il video in questione è stato ripreso proprio in tali giornate ed è stato pubblicato in queste ore dalla stessa Honda sul canale YouTube ufficiale. In vista del lancio nell’estate di quest’anno, il produttore nipponico vuole mostrare a tutti la potenza dell’ammiraglia prestazionale della gamma Civic, e il Nürburgring Nordschleife è senza ombra di dubbio il contesto migliore per mostrare le capacità della vettura.

Sappiamo bene, infatti, che la Civic Type R 2023 detiene già il record di Suzuka grazie al giro veloce registrato lo scorso aprile; il lungo tracciato tedesco è la prossima meta più logica e, ovviamente, non vediamo l’ora di vedere la hot hatch a trazione anteriore all’opera!

Ricordiamo, in conclusione, che al momento Honda non ha fornito dettagli sul propulsore della Civic Type R, ma sappiamo che sarà l'ultimo modello ICE non elettrificato che venderà in Europa. Con ogni probabilità sarà una versione più potente del quattro cilindri VTEC da 2,0 litri turbo.