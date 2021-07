Honda Civic trasformata in una Lamborghini Aventador SVJ: la replica è fantastica

Le imitazioni delle supercar sono estremamente comuni al giorno d'oggi, ma in genere il lavoro svolto non è dei migliori, e consente quindi all'osservatore di intuire il sotterfugio a decine di metri di distanza. Dream Customs India, una piccola compagnia indiana, ha invece investito tanto tempo e impegno nella realizzazione di vetture-replica alquanto credibili.

L'esemplare visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina può tranquillamente passare per una Lamborghini Aventador SVJ ad una occhiata distratta, ma all'atto pratico si tratta di una Honda Civic pesantemente ritoccata. Il piccolo team orientale ha impiegato 25 giorni per completare i lavori, poiché restituire proporzioni da bolide a motore centrale e rendere accettabile una carrozzeria estrema e aerodinamica come quella della supercar italiana non è per niente facile.



Di profilo l'auto riesce ad ingannare grazie alla grande cura per i cerchi, per le minigonne e persino per le alette posizionate davanti ai passaruota. Anche l'ampia presa d'aria dietro le portiere fa il suo, e lo stesso vale per i fari posteriori, gli scarichi e il vano motore. Da vicino i fari anteriori e il parabrezza risultano molto poco convincenti, ma in linea di massima il risultato finale è da applausi.



Purtroppo non siamo riusciti a posare gli occhi sull'abitacolo per capire se le modifiche siano entrate anche dentro la macchina, ma di certo non hanno toccato il motore. La Aventador SVJ in "carne ed ossa" monta un poderoso V12 aspirato da 6,5 litri capace di 770 cavalli di potenza e quasi altrettanti Nm di coppia, per cui l'unità VTEC di Honda non potrà certamente competere col motore originale. Basterebbe quindi avviare la replica per svelare immediatamente il trucco.



A proposito di supercar replica, vogliamo avviarci chiudere menzionando altri due ritocchi estensivi, anche se diametralmente opposti tra loro per idea di base. Il primo concerne una Toyota Celica trasformata con sapienza in una Ferrari F430 quasi per gioco, mentre il secondo non mira ad essere particolarmente fedele al design originale, poiché l'obiettivo finale è ben diverso: ecco la Ferrari 488 GTB funzionante utilizzata per vendere angurie in Vietnam.