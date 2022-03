Honda Civic spezzata in due da un treno in corsa: quarto tragico incidente in 7 giorni

Le immagini che vedete in pagina arrivano dagli Stati Uniti, più precisamente dalla Florida, sono state infatti rilasciate dalla compagnia di trasporti Brightline e sono alquanto drammatiche. La loro diffusione però ha uno scopo ben preciso.

La Brightline vuole infatti sensibilizzare la popolazione locale a fare estremamente attenzione, visto che in una sola settimana si sono verificati quattro incidenti differenti con treni di loro proprietà. Il video che vedete oggi, caricato su YouTube, arriva dalle telecamere di sicurezza di un treno Brightline che - attorno al secondo 25 del filmato - si trova di fronte una Honda Civic del 1999.



La vettura ne sorpassa un'altra ferma ad aspettare ai binari, con il conducente che ha evidentemente pensato di essere più furbo degli altri, per ritrovarsi qualche istante dopo con il treno addosso. L'impatto è stato molto violento, con la locomotiva in transito che ha spezzato di fatto la Honda in due. A dirlo è stata proprio la Brightline che ha aggiunto in un comunicato: "Questi comportamenti sono incredibilmente pericolosi, irresponsabili e tragici per la comunità. Gli operatori dei treni Brightline e i primi soccorritori intervenuti sulle scene sono devastati per le famiglie delle vittime".



Nel caso del video in questione, il conducente 55enne della Honda Civic è stato estratto vivo dalle lamiere e trasportato d'urgenza al Medical Center St Mary, ad altri però è andata molto peggio. Come detto in apertura, in una settimana di febbraio la Brightline ha dovuto fronteggiare quattro diversi incidenti, con un pedone ucciso da un treno in transito e il conducente di una Ford Focus morto dopo esser stato colpito sui binari a gran velocità. Nel quarto caso una madre è riuscita a scappare dall'auto rimasta incastrata sui binari prima che il treno la colpisse in pieno.



La Federal Railroad Administration ha ora chiamato a raccolta aziende come Brightline, Tri-Rail, AmTrak e CSX per discutere di sicurezza e fare in modo che sempre meno persone tentino di attraversare i binari in maniera così sconsiderata.



Provando a sdrammatizzare questa atmosfera cupa, vi mostriamo le immagini di una Tesla Model S colpita da un treno grazie a un trucco digitale.