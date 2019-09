Questa Honda Civic si è fatta 1.000.000 di miglia con il powertrain originale

Ci sono auto indistruttibili. Con la giusta manutenzione, e con una cura maniacale, possono raggiungere mete impensabili. È questo il caso di questa Honda Civic del 2006, che mantenendo tutti i pezzi originali è riuscita a superare il traguardo del milione di miglia, entrando in un club molto esclusivo.

Questa Honda Civic del 2006 si è fatta la distanza necessaria per andare e tornare dalla Luna e anche di più senza mai cambiare o modificare il powertrain originale. Questa vettura è stata condivisa sui social da HondaPro Jason, personalità del mondo di appassionati di questo brand.

Il contachilometri segna il risultato inequivocabile: questa auto ha superato 1.000.000 di miglia. Vale a dire, 1.609.344 di Km. Per la precisione, il contachilometri segna 999.999 miglia, il massimo che può mostrare. Perché no, le auto in genere non durano così tanto ed è rarissimo che un veicolo viaggi così a lungo senza essere dismesso.

L'auto, a quanto pare, non è mai passata di mano. È sempre appartenuta ad un uomo dell'Ohio, che l'ha guidata ininterrottamente dal 2006. Non sappiamo nemmeno quando sia stato raggiunto il traguardo e —siccome dopo le 999.999 miglia il dato non si aggiorna più— non è nemmeno chiaro quale sia il chilometraggio complessivo in questo momento. Il proprietario della Honda Civic, infatti, continua ad utilizzarla ogni singolo giorno. L'ultimo check al computer di bordo segnava 1.001.043 miglia.