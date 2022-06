La nuova Honda Civic e:HEV Full Hybrid dal vivo alla Design Week 2022: le nostre foto

Anche in questo 2022 Vanity Fair e Honda hanno unito le forze per portare alla Design Week di Milano un folto calendario di appuntamenti, assieme alla nuova Civic e:HEV Full Hybrid, per la prima volta in Italia. Siamo stati all'evento di lancio e abbiamo visto la vettura dal vivo: in basso trovate le nostre foto firmate Cristina Dal Min.

Honda ha portato la sua Civic Full Hybrid nella suggestiva location di via Bergognone 26, dove fino al 12 giugno potrete concedervi una "pausa rigenerante" in un grande giardino, provare esperienze creative e incontrare personaggi visionari (qui il programma del Vanity Fair Social Garden 2022). Ovviamente potete anche toccare con mano la nuova Civic e:HEV Full Hybrid, capace di percorrere con un pieno fino a 840 km.



Questo grazie al sapiente mix dei due motori a bordo, termico + elettrico, con una batteria agli ioni di litio capace di immagazzinare l'energia generata dalla frenata rigenerativa e aiutare nei momenti di maggior bisogno - pensiamo al veleggio, allo Start & Stop, alle ripartenze in città, con il propulsore elettrico capace di percorrere diversi chilometri al giorno in Full Electric. Chilometri magari impercettibili, poiché non avendo la tecnologia Plug-in Hybrid non abbiamo una vera e propria autonomia elettrica, che però incidono tantissimo sui consumi e le emissioni di CO2.



Queste ultime sono appena da 89 g/km, una bassissima soglia di inquinamento che è sempre costante, non corriamo mai il rischio che la batteria si esaurisca completamente come sulle Plug-in Hybrid. Il consumo medio invece si attesta sui 4,7 litri per 100 km. Inoltre, dulcis in fundo, non abbiamo bisogno di connettere la Civic alla colonnina o alla presa di casa, dunque il Full Hybrid resta la soluzione migliore per chi vive in città e non ha accesso a una Wallbox privata. Tutto questo senza rinunciare alla potenza: abbiamo fino a 135 kW con 315 Nm di coppia.