La nuova Honda Civic 2022 è super sicura: arrivate le 5 Stelle Euro NCAP

Lo scorso mese di giugno Honda ha presentato la nuova Civic e:HEV 2022, Full Hybrid super efficiente che sarà certamente un assoluto best seller - anche alla luce delle 5 Stelle Euro NCAP appena conquistate.

La Casa di Tokyo ha un obbiettivo ben preciso: azzerare le collisioni fatali entro il 2050. A vedere i test di sicurezza della Civic di undicesima generazione siamo sulla strada giusta: Euro NCAP ha assegnato 5 Stelle nei test di sicurezza, il livello massimo. La nuova Honda Civic e:HEV 2022 è dotata di un telaio più resistente rispetto al passato, inoltre monta 11 airbag, compresi quelli per le ginocchia per entrambi gli occupanti della prima fila. È anche equipaggiata con una piastra di sicurezza del paraurti anteriore, che assorbe l'energia dell'impatto per ridurre il rischio di fratture alle gambe e danni ai legamenti delle ginocchia per i pedoni.

A completare il quadro abbiamo anche la suite di sicurezza attiva Honda SENSING, completa di nuovi sensori sonar che sfruttano le onde sonore per rilevare gli oggetti non metallici (come vetri e muri) con grande affidabilità e accuratezza. Guardando ai risultati ottenuti, la nuova Civic ha raggiunto l'89% di sicurezza per gli adulti, l'87% per i bambini, l'82% per gli utenti fragili della strada come pedoni e ciclisti, l'83% in ambito Safety Assist. Abbiamo visto dal vivo la Honda Civic e:HEV 2022 alla Design Week 2022.