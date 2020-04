L'Honda Civic si dà agli anime fondendosi con Neon Genesis Evangelion

Per la nuova campagna pubblicitaria indirizzata al Giappone, l'Honda Civic decide di unirsi alla lotta per la difesa del pianeta Terra, congiungendosi ai formidabili EVA, i giganteschi robot della famosa apprezzatissima serie anime di Neon Genesis Evangelion.

Lo fa attraverso tre spot che associano alcune delle potenzialità dei robot a quelle della berlina nipponica con un montaggio fluido, mentre la melodia d'apertura degli episodi dell'anime e le voci dei protagonisti di quest'ultimo accompagnano le immagini in successione.

Se non foste familiari con il prodotto giapponese vi diciamo che Neon Genesis Evangelion di Hideaki Anno mette in scena la eccezionale storia di un gruppetto di ragazzi, gli unici in grado di pilotare gli EVA, i quali devono salire a bordo di queste particolari ed enormi macchine antropomorfe e frapporle fra alcuni mostri terrificanti e il nostro pianeta. Nel caso voleste approfondire, date un'occhiata a questo nostro speciale.

Tornando a noi, questi brevi spot potrebbero rappresentare soltanto l'inizio di una lunga partnership tra Honda ed Evangelion. Una parte del sito promozionale include una sottoscrizione a messaggi via mail riguardanti un evento chiamato Operazion Shin Aoyama, che avrà luogo in Giappone nel corso della prossima estate. Considerando il fatto che l'uscita di Evangelion 3.0+1.0 non sia poi tanto lontana, sospettiamo che la Civic possa apparire all'interno dell'anime come tie-in.

Più improbabile invece l'arrivo di una Honda Civic in Evangelion Edition, anche se crediamo che molti fan della casa automobilistica e dell'opera di Hideaki Anno in questo momento siano in preda all'eccitazione. A ogni modo Honda in questo periodo è al lavoro su un importante progetto, che la associa a General Motors per lo sviluppo di nuove auto elettriche.