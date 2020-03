Una Honda Civic del 2011 ha toccato gli 800.000 km con il motore originale

Per decenni la Honda Civic è stata "bollata" come una delle vetture più longeve e durature del mercato, si tratta di una leggenda oppure di realtà nuda e cruda? Dagli USA arriva la storia di una Civic che ha appena raggiunto e superato gli 800.000 km.

800.000 km fatti su una Civic del 2011 con ovviamente il motore originale, grazie a una manutenzione standard e costante. L'impresa è stata pubblicata sul web da un utente di Reddit anche se potrà non stupire molti: secondo diversi studi che hanno valutato il ciclo vitale della Civic, si tratta di una vettura in grado di percorrere almeno 320.000 km senza alcun problema meccanico.

Il proprietario della Civic protagonista dell'articolo, che ha anche pubblicato un video per commemorare la cosa, ha dichiarato di aver cambiato il liquido refrigerante ogni 65.000 km, l'olio ogni 16-20.000 km. La vettura è stata acquistata nel 2015 con appena 51.000 km, dunque significa che ogni anno ha visto in media 151.000, davvero niente male. La Civic tuttavia è in buona compagnia: sappiamo di una Nissan Frontier capace di fare 1,61 milioni di km, così anche una Civic del 2006, una Porsche 356 e una Toyota Tundra. A tal proposito, potrebbe venirvi voglia di acquistare una nuova Honda Civic 2020.