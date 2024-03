Honda brevetta il cassetto 'segreto' nelle auto elettriche: ecco a cosa potrebbe servire

Oggi vi confessiamo una nostra “passione”: adoriamo i brevetti, i bozzetti e i disegni industriali, progetti e idee che potrebbero non venire mai alla luce ma che dimostrano in ogni caso genio e inventiva. Come il “cassetto” ideato da Honda per le sue auto elettriche.

Vorremmo spiegarvi in dettaglio di cosa si tratta, in realtà il progetto è una sorta di mistero anche per noi. Registrato negli Stati Uniti presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) nel mese di luglio 2023, il brevetto è stato pubblicato solo l’1 febbraio scorso e oggi siamo in grado di mostrarvelo. Sulla carta si parla di un vero e proprio “cassetto” (preferite scompartimento?) posto sul retro dell’auto, all’altezza del paraurti, dunque appena sotto il portellone del bagagliaio. Questo cassetto potrebbe semplicemente fungere da baule aggiuntivo, già oggi del resto molte elettriche offrono veri e propri “pozzetti” al di sotto del bagagliaio standard, per accedervi dunque bisogna comunque aprire il portellone.

L’idea di Honda potrebbe offrirvi tutta la comodità di un baule scorrevole senza però la necessità di aprire il bagagliaio. Si potrebbe pensare che il “cassetto” potrebbe servire anche come “punto di consegna” per i corrieri, Amazon per esempio. Magari aprendo il “cassetto” da remoto (via smartphone) possiamo permettere al corriere di depositare il pacco e lasciarlo al sicuro. Magari qualcuno là fuori sta già storcendo il naso, eppure è un’idea che è già venuta ad Alfa Romeo: sulla nuova Tonale è possibile usare il bagagliaio come locker di Amazon grazie alla compatibilità con il Secure Delivery Service dell’e-shop americano.

Certo in questo caso va aperto tutto il bagagliaio, dunque l’idea di Honda - su questo fronte - potrebbe non essere così stupida. A leggere i dettagli del brevetto il “cassetto” sembra provvisto anche di aria condizionata, possiamo dunque trasportare beni deperibili in tutta tranquillità, anche quando fuori fa molto caldo. Che ne pensate, vorreste un’idea del genere su un’auto?

A proposito di brevetti, di recente Ferrari ha registrato un progetto che permette al sedile di guida di spostarsi lungo la plancia, in quali frangenti potrebbe servire una tecnologia simile? Scatenate la vostra fantasia...