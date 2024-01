Honda annuncia la Serie 0: nuovo logo e veicoli elettrici compatti in arrivo

Sul fronte elettrico Honda, assieme ad altri grandi produttori giapponesi, è forse un tantino in ritardo rispetto a USA, Europa e Cina, a partire dal 2026 però il gap verrà colmato da una nuova generazione di veicoli a zero emissioni definita Honda 0 Series e presentata in anteprima al CES 2024 di Las Vegas.

In Nevada Honda ha presentato anche il nuovo logo H che sarà utilizzato esclusivamente per i modelli EV di prossima generazione. Il primo veicolo della 0 Series sarà prodotto a partire dal 2026 e sarà commercializzato globalmente a partire dal Nord America, poi toccherà a Giappone, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, Sud America.

Il team di sviluppo Honda sta lavorando ai nuovi modelli con in testa tre fattori chiave: la compattezza, la leggerezza e l’intelligenza. Il marchio vuole infatti superare i vincoli legati a veicoli “grandi e pesanti” a causa delle batterie, evitando inoltre di utilizzare piattaforme di dimensioni eccessive. Potrebbe essere una visione vincente, del resto il mercato sta andando proprio in questa direzione: prossimamente arriveranno sul mercato la nuova Citroen e-C3 da meno di 25.000 euro ma anche la Panda elettrica, la MINI EV di nuova generazione, la Renault 5. Addirittura Volkswagen sta lavorando a tre citycar elettriche low cost dalle dimensioni compatte, senza ovviamente dimenticare Elon Musk e la sua Tesla, i cui ingegneri e designer stanno lavorando a un modello economico da 25.000 dollari.

Honda risponderà alla concorrenza creando modelli dal design accattivante, sicuri e pieni di ADAS, con tanto spazio a disposizione per gli occupanti e senza mai dimenticare il piacere di guida. Non ci resta che attendere fiduciosi per saperne di più sulla Honda 0 Series.