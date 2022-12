Honda aggiorna il listino italiano: i nuovi prezzi di Civic, HR-V e CR-V

Honda ha aggiornato il listino italiano della sua gamma auto, con prezzi validi su tutto il territorio nazionale a partire da venerdì 9 dicembre 2022. I prezzi si intendono chiavi in mano, IPT e PFU esclusi.

Partiamo dalla sola Full Electric di Honda: la Honda e è disponibile solo nella versione Advance a un prezzo di 40.600 euro, per la piccola giapponese a batteria c'è dunque stato un leggero aumento. Costa invece decisamente meno la Honda Jazz e:HEV, una Full Hybrid che in versione Comfort parte da appena 24.500 euro. Si sale a 26.150 euro per la Elegance, 27.800 euro per la Executive e 29.400 euro per la Crosstar Executive.

La nuova Honda Civic e:HEV costa invece 36.900 euro nella sua versione Elegance (la nuova Honda Civic e:HEV guadagna le 5 Stelle Euro NCAP), mentre la Sport arriva a 38.000 euro e la Advance a 41.400 euro. Nel listino italiano troviamo anche la nuova Civic Type R, che costa 58.300 euro (ufficiale la nuova Honda Civic Type R 2023).

HR-V e:HEV ha invece un prezzo di listino che parte da 33.000 euro nella sua variante Elegance, un prezzo che sale a 35.500 euro con Advance, 37.250 euro con Advance Leather, 38.000 euro con Advance Style.

Infine Honda CR-V e:HEV parte dai 41.400 euro della Elegance Navi e arriva ai 49.450 euro della Executive Navi AWD. Nel mezzo trovate anche tutte le versioni Elegance Navi Leather, Sport Line Navi, Lifestyle Navi, Elegance Navi AWD, Elegance Navi Leather AWD, Sport Line Navi AWD e Lifestyle Navi AWD.