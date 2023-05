Honda dice addio alla MotoGp? 'Se Marquez se ne va i giapponesi potrebbero ritirarsi'

Secondo l'ex pilota britannico Jeremy McWilliams, se Marc Marquez dovesse cambiare scuderia Honda potrebbe ritirarsi, di conseguenza si tratterebbe di una grave perdita per la MotoGp. Quest'anno lo spagnolo è tornato a far parlare di se, ed è tornata d'attualità anche la faida fra Valentino Rossi e lo stesso Marquez.

Del resto, proprio poche settimane fa, lo stesso Valentino Rossi svelò di non aver ancora digerito quanto accaduto con Marquez nel 2015, chiaro indizio di come il Dottore abbia ancora il dente avvelenato.

Se da una parte è ancora numeroso quindi il popolo dei detrattori del sei volte campione della classe regina, dall'altra continua ad essere nutrito il gruppo di fan, e fra questi vi è proprio Jeremy McWilliams.

Parlando con Crash.net ha spiegato senza troppi giri di parole: “E' il migliore in assoluto, ma tutti lo stanno raggiungendo. E piloti come Brad Binder in questo momento stanno guidando come Marc Marquez. Pecco è più veloce di Marc, ovunque. Ma non ci piacerebbe vedere Marc Marquez su qualcosa di diverso dalla Honda?".

Quindi McWilliams si è domandato: “Come farà la Honda a recuperare il ritardo? Al momento sono i costruttori europei a guidare il Campionato del Mondo. Credo che la Honda si renderà conto molto presto che il motivo del suo successo è dovuto a Marc. E quando Marc Marquez inizierà a perdere un po' di fiducia nel marchio e se ne andrà, la Honda potrebbe non voler rimanere, investendo denaro in una serie senza un pilota molto importante”.

Uno scenario senza dubbio inedito quello descritto dall'ex pilota di Supersport e Supertwin, ma che comunque risulta essere abbastanza credibile. McWilliams ha parlato anche di Quartararo, spiegando che se fosse il suo manager “busserebbe a tutte le porte d'Europa per cercare di ottenere per Fabio il prossimo posto in MotoGP. Perché è lì che merita di stare. Cal sta facendo un ottimo lavoro (come collaudatore) alla Yamaha. La Yamaha è in ottime condizioni come sempre. Ma sfortunatamente, la fabbrica non sta producendo una moto in grado di lottare per il campionato nei prossimi anni".