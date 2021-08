La Honda/Acura NSX non sparirà: ci sarà una terza generazione, e potrebbe essere elettrica

Il debutto della recente Honda NSX Type S è stato considerato per molti come il canto del cigno del modello, ma a quanto pare non c’è definizione più sbagliata. La Type S effettivamente conclude il ciclo di vita della NSX di seconda generazione ma non l’esistenza stessa del modello, che a quanto pare arriverà, forse sotto un’altra forma.

In occasione della Monterey Car Week, alcuni addetti ai lavori di Acura (il marchio Honda in territorio statunitense) hanno infatti dichiarato ai microfoni di The Drive che ci sarà un’altra generazione della sportiva nipponica, e il vice presidente di Acura, Jon Ikeda, ha aggiunto: “Se ci fate caso, abbiamo costruito una NSX quando c’era qualcosa da dire. La prima generazione era a benzina. La seconda era ibrida. Ce ne sarà un’altra ancora.”

È facile pensare che la prossima possa basarsi su un’architettura totalmente elettrica, ma quando i giornalisti hanno rivolto questa ipotesi a Ikeda, ha semplicemente sorriso senza aggiungere altro. Il detto dice che “chi tace acconsente”, e alla luce di quando dichiarato, non sembrerebbero ipotesi così infondate.

La prima NSX debuttò negli anni ‘90 ed era caratterizzata da un motore V6 montato in posizione centrale, a cui seguì nel 2016 la versione attuale che ben consociamo, che divenne più potente e tecnologica con l’utilizzo di un doppio turbo e ben tre motori elettrici, due all’anteriore e uno al posteriore. Per questo motivo la NSX è stata un’auto costosa e che in fin dei conti non ha venduto molto, ma lo stesso Ikeda ha precisato che questa vettura non è stata creata con il guadagno in testa, ma piuttosto come un esercizio di stile che mettesse in vetrina le capacità e la tecnica sviluppata dal costruttore giapponese.

Inoltre la versione ibrida è stata un ottimo terreno di prova per apprendere e sviluppare ulteriormente le unità elettriche, che a questo punto potrebbero diventare l’essenza della terza generazione di NSX, un’auto che non ha ancora messo il punto alla sua storia, e che Acura vuole portare avanti a tutti i costi.