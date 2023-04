Honda 'S2000R': l'icona giapponese rivista da Evasive Motorsport col motore Civic K20

Tra le auto più iconiche della casa alata c’è chiaramente la Honda S2000, diventata una delle vetture più amate del marchio seppur non abbia mai avuto una versione Type R nel corso della sua storia. zstrong>Evasive Motorsport ha deciso di creare una sua interpretazione di S2000 Type R, adottando il motore dell’ultime generazioni di Civic Type R.

La Honda S2000 è diventata famosa grazie al suo motore da 2.0 litri (successivamente ha adottato la cilindrata è salita a 2.2 litri) aspirato capace di girare ad alti regimi che, una volta accordato con uno scarico aftermarket, permetteva di esibirsi in sinfonie memorabili. Il progetto della californiana Evasive Motorsport mette però da parte il motore originale e utilizza invece il 2.0 litri turbo che ha equipaggiato le Civic Type R più recenti (la Honda Civic Type R 2023 piace troppo e la casa ferma gli ordini), e più nello specifico la generazione FK2 da 310 CV.

Ovviamente la preparazione di Evasive Motorsport non si è limitata al solo “engine swap”, infatti all’interno del vano motore c’è un condotto airbox in carbonio della Mugen, nuovi condotti di aspirazione e un nuovo impianto di scarico con terminali in titanio. La trasmissione è rimasta quella originale a 6 marce, così come la trazione, che continua ad essere sulle sole ruote posteriori, con l’aggiunta di un differenziale a slittamento limitato della OS Giken.

La potenza in più è tenuta a bada da un assetto rivisto che adesso utilizza delle sospensioni KW Clubsport, kit di sterzo e camber della EVS Tuning e barre antirollio della Eibach su entrambi gli assi. L’impianto frenante invece è griffato Brembo, con pinza a 6 e 4 pistoni rispettivamente per l’anteriore e il posteriore. Infine, come ciliegina sulla torta, ci sono nuovi cerchi da 18 pollici EVS Tuning 52R avvolti da pneumatici Yokohama AD09, e numerosi componenti della carrozzeria e degli interni in fibra di carbonio.

Evasive Motorsport non ha reso noto il costo della sua show car, ma ha precisato che oltre alla costruzione di modelli completi, offrirà anche un kit di conversione per i clienti già in possesso di una Honda S2000 originale, e in questo caso il prezzo sarà ovviamente inferiore. Prima di chiudere vi ricordiamo un'altra restomod basata sulla spider giapponese: Rywire Motorsport Electronics ha costruito una Honda S2000 elettrica con motore Tesla da 500 CV.