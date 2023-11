HiPhi, l'hypercar elettrica cinese che viene dal futuro e che ha 1.305 cavalli

l'HiPhi A è un veicolo elettrico cinese che non solo vanta una velocità impressionante, ma fa una forte impressione anche quando è fermo. Dotata di un singolo motore posteriore e doppi motori anteriori, offre una potenza totale di 1.287 CV distribuita su tutte e quattro le ruote.

Questa berlina estrema deriva dal modello liftback HiPhi Z presentato l'anno scorso dalla Human Horizons. Questa configurazione, tuttavia, è quasi il doppio più potente della Z, in quanto basata su un sistema a doppio motore da 662 CV. Con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 2 secondi, la HiPhi A può competere con la Tesla Model S Plaid (il cui record si attesta attualmente a 1,99 secondi). Tra i produttori cinesi sembra esserci una vera e propria gara per chi riuscirà a scalzare Tesla dal podio delle berline elettriche: BYD, in questo momento, sta facendo enormi passi avanti.

HiPhi ha dichiarato che questa vettura è il risultato di una collaborazione con WESAIL New Energy Automotive. Oltre alla potenza del motore, il veicolo è dotato di sterzo alle ruote posteriori, smorzamento adattivo e capacità di torque vectoring. L'azienda sostiene che le prestazioni in curva e in frenata sono migliorate del 15% e del 10% rispetto al modello Z (ecco invece il clone cinese di Tesla Model X).

Esteticamente, la HiPhi A presenta una carrozzeria accattivante, enfatizzata da una grande ala posteriore, ruote e pneumatici più larghi, vernice opaca e generose finiture in fibra di carbonio. Non sono ancora noti i dettagli sui prezzi o sulla disponibilità in Europa, ma per il mercato cinese si prevede che il costo possa essere comparabile a quelli di auto di lusso del calibro di Porsche Taycan.