Hilux e Land Cruiser si fondono per dare vita alla Toyota che correrà la Dakar 2022

Il rally Dakar 2022 si avvicina e le case costruttrici impegnate nella competizione stanno ultimando gli ultimi test e i preparativi in vista di una delle gare più toste dell’anno. Audi ha svelato la sua RS Q e-tron elettrica pochi mesi fa, mentre Toyota ha scelto di “fondere” assieme due dei fuoristrada più amati di sempre.

La gara infatti si terrà il prossimo 2 gennaio in Arabia Saudita e per l’occasione Toyota ha preso i suoi due cavalli di battaglia Hilux e Land Cruiser, e li ha trasformati in quella che secondo loro è l’auto definitiva per questo tipo di competizioni. Il corpo vettura è riconducibile al pickup considerato quasi indistruttibile -tanto che alcuni hanno voluto testare la sua durevolezza lanciando un vecchio Hilux da un elicottero - mentre sotto al cofano pulsa il motore della Land Cruiser.

Si chiamerà Toyota GR DKR Hilux T1+, ne verranno schierati quattro, e presenta una carrozzeria incredibilmente allargata per lasciar spazio alle imponenti gomme da 37 pollici di diametro e larghe 320 mm, che possono aggredire qualsiasi tipo di terreno assieme alle sospensioni dedicate che offrono ben 350 mm di escursione.

Il motore di derivazione Land Cruiser è invece un twin-turbo V6 da 3.5 litri, con valori di potenza non dichiarati ma a detta di Toyota decisamente superiori rispetto al propulsore di serie, che eroga 415 CV e 650 Nm di coppia. Inoltre la casa ha aggiunto che il mezzo che vedete nelle immagini non è ancora in forma definitiva, dal momento che il costruttore giapponese sta ancora ultimando i test necessari per la messa a punto ottimale prima di schierarsi al via della Dakar 2022.

Una delle quattro vetture verrà guidata da Nasser Al-Attiyah, il pilota del Qatar che si è aggiudicato già tre edizioni della folle corsa in fuoristrada, l’ultima delle quali vinta nel 2019 quando si trovava già alla guida di questo Toyota Hilux da quasi 500 CV.