Hilton Car Storage, un 'hotel' dedicato alle auto che fa invidia a quelli per le persone

Ci sono persone che possono permettersi un soggiorno in un albergo a cinque stelle dotato di ogni tipo di comfort, ma da oggi anche le automobili possono ricevere un trattamento di prim’ordine come questo, grazie a una sorta di hotel per auto nato dall’Hilton Group.

Può sembrare azzardato parlare di albergo per auto, ma è ciò che più si avvicina a ciò che rappresenta l’Hilton Car Storage, un magazzino di quasi 7.000 metri quadri che è stato trasformato in una tenuta a cinque stelle per veicoli, nella città di Bishop’s Stortford, nel Regno Unito.

Quando il cliente arriva e lascia la vettura nell’Hilton Car Storage, questa viene presa in carico e trattata come una star in base al piano scelto dal legittimo proprietario. Si può optare per un check-up veloce oppure per un servizio completo che rimetterà a nuovo la vettura. Inoltre, tutta la struttura di tre piani adotta un sistema di temperatura e umidità controllata così che le auto possano “riposare” con le migliori condizioni possibili al loro mantenimento, e ovviamente non può mancare un sistema di sorveglianza a circuito chiuso sempre attivo.

Qualora fosse necessario c’è anche l’Hilton & Moss Restoration che offre servizi di restauro completo oppure la preparazione di auto da competizione. Ma non finisce qui, infatti l’Hilton Group (a proposito di Hilton, questa Lexus LFA di Paris Hilton è stata venduta ad un costo impressionante) date un’occhiata oltre a tenere in deposito le vetture, può spedirle ovunque i clienti lo richiedano, compresi i circuiti sparsi per il pianeta, così che i legittimi proprietari trovino la loro vettura pronta al loro arrivo. Il prezzo per tutto questo trattamento non è noto, ma è evidente che non sia adatto a tutti.

