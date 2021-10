Hertz rilancia l'accordo con Tesla: potrebbe chiedere altre 50.000 EV da girare a Uber

Nel caso in cui seguiste assiduamente il mondo della mobilità sapreste che tre giorni fa Hertz, nota compagnia di autonoleggio, ha ordinato ben 100.000 veicoli Tesla per avviarsi verso una sostituzione integrale del proprio parco auto in un'ottica di sostenibilità ambientale.

All'atto pratico si tratta dell'ordine più grande mai registrato in merito a vetture completamente elettriche, ma alcune ore fa sono arrivate indiscrezioni che potrebbero gonfiare ulteriormente l'entità dell'operazione: Hertz sarebbe in procinto di prenotare altre 50.000 Tesla per girarle direttamente a Uber.

Il piano è estremamente ambizioso, ma non è per nulla detto che sia fattibile. La crisi mondiale dei semiconduttori non consentirà alla casa automobilistica di Palo Alto di consegnare tutti i 100.000 veicoli prima della fine del 2022, quindi un eventuale rilancio sposterebbe la fine della collaborazione al 2023 inoltrato.

E' più probabile che Hertz divida con Uber le 100.000 Tesla dell'accordo iniziale, ma al momento non siamo in grado di escludere alcuna ipotesi:"Hertz lancerà il programma fornendo fino a 50.000 veicoli ai conducenti Uber entro il 2023. Se avrà successo il programma si espanderà a 150.000 Tesla nei prossimi tre anni." In questo modo Hertz ha condiviso la sua posizione sulla faccenda, lasciando la porta aperta ad ogni soluzione.

"Questa ambizioni potrebbero risentire di fattori al di fuori del nostro controllo, come la scarsità di semiconduttori o altri colli di bottiglia." La compagnia di autonoleggio, attraverso le parole del direttore esecutivo Mark Fields, ha voluto sottolineare le difficoltà logistiche e produttive che stanno danneggiando molti settori industriali da un anno a questa parte.



D'altra parte c'è da dire che tra compagnie e consumatori privati si fa a gomito per portarsi a casa una o più Tesla. Giusto per fare un esempio, l'Europa è stata conquistata dalla Model 3: è il modello più venduto in assoluto nel Vecchio Continente.