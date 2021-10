Hertz ordina 100.000 Tesla: è l'acquisto di EV più imponente di sempre

Hertz Global Holdings Inc ha appena piazzato un ordine stratosferico. La nota compagnia di autonoleggio si porterà a casa ben 100.000 Tesla nell'intento di elettrificare completamente la sua flotta di veicoli. Si tratta di un vero e proprio record per numero di EV acquistate in una singola tranche.

A farcelo sapere è stata la sempre puntuale Bloomberg, che ha praticamente anticipato l'annuncio ufficiale grazie ad una fonte che non vuole essere resa pubblica. Secondo le prime stime l'affare avrebbe un valore di circa 4,2 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro), ma è chiaro che Hertz non riceverà gli esemplari in pochi giorni o settimane: le consegne verranno spalmate su 14 mesi a partire da oggi.



Bloomberg però ha voluto porre un condivisibile accento sulla questione della mole dell'accordo. Il conteggio prende infatti in considerazione le Tesla a prezzo di listino senza andare ad applicare sconti per via dell'immenso ordine: in genere le compagnie di autonoleggio che richiedono pacchetti così vasti risparmiano sul costo per unità, ed è estremamente improbabile che Hertz abbia pagato ogni vettura a al costo riserbato ai clienti privati.



Venendo ai dettagli, le Tesla Model 3 di Hertz saranno disponibili presso i maggiori negozi statunitensi ed europei a partire dal prossimo mese di novembre (in base alla fonte). I clienti avranno ovviamente accesso ai Supercharger della casa californiana, che col tempo verranno affiancati da una infrastruttura di ricarica Hertz.



Ecco quanto riportato da Bloomberg:"Il piano di elettrificazione, che col tempo coinvolgerà tutto il mezzo milione di auto e furgoni Hertz in tutto il mondo, è la prima grande iniziativa della compagnia da quando si è svincolata dalla bancarotta lo scorso giugno (Hertz è andata in bancarotta nel 2020). Ciò segnala che i nuovi clienti di Hertz, Knighthead Capital Management e Certares Management, sono intenzionati a scuotere un'industria dominata da una manciata di grossi operatori, i quali in genere sono lenti al cambiamento."



Questa non trascurabile notizia ha portato ad un ulteriore balzo verso l'alto del titolo di Tesla (TSLA) a NASDAQ. Adesso Tesla vale 900 miliardi di dollari e continua a crescere senza sosta.