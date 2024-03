Hertz, licenziato il CEO: ha comprato troppe auto elettriche?

Hertz, uno dei più grandi gruppi di auto a noleggio del mondo, non sta passando un bel periodo. Stephen Scherr non sarà più CEO dell’azienda e a pesare sarebbero state le recenti scelte prese in campo elettrico...

Scherr non sarà più CEO e Board of Directors di Hertz Global Holdings Inc a partire dal prossimo 31 marzo. La decisione arriva dopo due anni di lavoro passati presso l’azienda, con Scherr che ancor prima aveva passato quasi trent’anni alla Goldman Sachs. Parliamo insomma di un manager di altissimo profilo che però negli ultimi tempi avrebbe commesso più di un errore. Lo scorso mese di gennaio vi abbiamo raccontato di come Hertz avesse deciso di vendere 20.000 auto elettriche, circa un terzo della sua intera flotta globale, una decisione estremamente sofferta dovuta sostanzialmente agli alti costi di riparazione di queste vetture e per la scarsa richiesta da parte degli utenti.

E pensare che Hertz aveva persino ricevuto le lodi dal presidente Joe Biden per gli investimenti fatti negli EV, che per la compagnia però si sono dimostrati strategicamente disastrosi. Ovviamente Scherr è stato ritenuto il principale responsabile del fallimento: il manager stava giusto cercando di far riemergere Hertz da cattive acque, investire pesantemente nell’elettrico però ha portato ai suddetti problemi e le dimissioni sono state praticamente d'obbligo. Lo scorso mese di febbraio del resto è caduta la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: la compagnia ha annunciato di aver passato il peggior trimestre dal 2020 dopo la decisione di investire nell’elettrico. Ora Scherr sarà sostituito da Gil West, ex COO di Delta Airlines e Cruise, l’azienda di GM dedicata alla Guida Autonoma bloccata in California.