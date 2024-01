Herbert rivela il Michael Schumacher segreto: 'Ecco cosa amava fare a fine stagione'

Sono passati già dieci anni dall'incidente di Michael Schumacher, la caduta sugli sci a Meribel che avrebbe provocato delle gravi lesioni al sette volte campione del mondo di Formula 1.

Molte le cose che non sappiamo e che probabilmente non sapremo mai, come ad esempio come vive Schumi, se cammina, parla, mangia in autonomia; sarebbe bello anche sapere come è adesso il tedesco, visto che non lo vediamo da una decade.

Johnny Herbert, ex compagno di Michael in Benetton, ha provato a raccontare un lato inedito del tedesco, quello del divertimento e dello scherzo. L'ex pilota di Mercedes, Ferrari, Benetton e Jordan, sul circuito era una macchina, e in questo a molti ricorda Max Verstappen, quello che forse diverrà il pilota più forte di sempre.

Quando però il semaforo diventava rosso, Schumacher svestita i panni da pilota, divenendo una persona estremamente simpatica e divertente. Il massimo dello show arrivava a fine stagione, quando il campionato era in archivio: “C’era quel periodo di inattività di fine stagione – ha raccontato Herbert a BettingSites.co.uk - il momento di relax che abbiamo sempre avuto dopo Adelaide. Gli piacevano le prelibatezze alcoliche disponibili e lo abbiamo fatto tutti. Potevamo farlo solo una volta all'anno”.

Ma cosa faceva di preciso Schumi? “Andava in giro per la stanza e il suo pezzo forte era strappare le magliette di tutti. Anche i pantaloni. Ma erano soprattutto le camicie abbottonate che gli piaceva strappare. Questo era il suo lato divertente”.

Il commentatore di Sky Sports F1 ha aggiunto: “Questi sono i ricordi che la maggior parte delle persone non ha visto, ma sono i ricordi più belli che ho di lui. Aveva un grande senso dell’umorismo e spero di poterlo rivedere”.

Herbert ha parlato anche dell'amore per la famiglia di Michael Schumacher, che secondo Ross Brawn dovrebbe avere 8 titoli: “Il suo grande cuore lo vedevi con la sua famiglia. Era un uomo molto orientato alla famiglia, faceva tante cose insieme ai suoi bimbi. I cavalli erano una grande passione per lui e sua moglie. C'era vita fuori dalla bolla della F1 – ha concluso Herbert - e fortunatamente era riuscito a staccare la spina dalla modalità corsa e a trovare del tempo da passare con la sua famiglia”.