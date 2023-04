Herbert: 'Lewis Hamilton in Ferrari come Michael Schumacher? C'è un solo problema'

Si torna a parlare del possibile sbarco di Lewis Hamilton in Ferrari al termine della stagione di Formula 1 2023, e a 'promuovere' il trasferimento è l'ex pilota Johnny Herbert, ex compagno di Michael Schumacher in Benetton e vincitore della Le Mans del 1991 a bordo della mitica Mazda 787B.

Parlando nelle scorse ore ai microfoni di Standard Sport, il 58enne di Brentwood ha commentato così il futuro di Lewis Hamilton, la cui permanenza in Mercedes sembrerebbe essere tutt'altro che certa: "Il suo futuro? Suppongo che dipenderà da ciò che accadrà alla Mercedes. Possono capovolgere le cose? Se non funziona e Lewis ha ancora il fuoco nella pancia e pensa che questo non sia il posto per lui, dove va?".

Quindi Herbert ha ipotizzato lo sbarco a Maranello: "Andrebbe alla Ferrari? Vuole andarci perché sente che è lì che vincerebbe un campionato? Sentirebbe di poter portare la sua energia positiva e cambiare la scuderia come ha fatto Michael Schumacher? Il problema è il tempo".

Johnny Herbert ha proseguito, sottolineando come Hamilton sembrerebbe non sentirsi a suo agio rispetto ai giovani piloti con il simulatore: "La più grande differenza ora è che la maggior parte della giovane generazione di grandi piloti sulla griglia ha qualcosa con cui Lewis non si è mai sentito a proprio agio e vuole mettere tutte le proprie energie, che sono le simulazioni".

E a riguardo non va dimenticato quanto si senta invece a suo agio Max Verstappen, che comunque ha smentito il simulatore sul suo jet privato, come comunicato erroneamente da Helmut Marko.

Herbert ha infine parlato del compagno di scuderia di Hamilton, George Russell: "George è stato in grado di sfidarlo e metterlo sotto pressione. Sarà un duro avversario per Max Verstappen quando avrà la macchina giusta. Penso che lo stesso accadrà per Lando Norris”.