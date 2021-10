Herbert Diess di VW si rivolge a Elon Musk di Tesla: come fa a innovare così tanto?

Durante una recente conferenza interna a cui hanno partecipato 200 dirigenti Volkswagen, il CEO dell'enorme gruppo automotive, Herbert Diess, ha invitato a partecipare anche il CEO di Tesla Elon Musk per chiedergli un parere sull'innovazione nell'industria delle quattro ruote.

La conferenza tra alte cariche VW si è tenuta ad Alpbach, in Austria, e ha compreso un seminario da parte di Erin Meyer, un autore e professore di business. Musk ha però preso parte alla riunione esclusivamente in via telematica, e il suo intervento è stato prima riportato dall'Handelsblatt e poi dallo stesso Diess attraverso un post su Twitter.

Il punto cardine della conferenza è stato l'insistere sul necessario focus di tutti i dirigenti sugli enormi cambiamenti in corso nel settore automobilistico. Diess riconosce che "in passato il brand ha fatto tante cose giuste, e nel vecchio mondo Volkswagen è forte, ma non c'è nessuna garanzia che le cose si ripeteranno nel nuovo mondo." In effetti il passaggio dai motori a combustione interna a quelli elettrici necessita di manovre delicatissime, e non è detto che gli attuali equilibri di mercato resteranno immutati nei prossimi cinque anni.

A scopo di esempio Meyer ha parlato di come Netflix si sia trasformata mettendo da parte il DVD per lanciarsi a capofitto sullo streaming dei contenuti, e in questo preciso frangente Musk è stato chiamato in causa. Diess ha parlato dei punti di forza che hanno permesso a Tesla di spadroneggiare sulla concorrenza, e il CEO del marchio di Palo Alto ha affermato che il suo essere un ingegnere prima di ogni altra cosa gli hanno consentito di gestire in modo lucido e diretto la logistica, la produzione e la catena di forniture.



Questo ultimo aspetto è stato cruciale di recente, poiché la scarsità globale di semiconduttori ha colpito duramente tutte le compagnie automobilistiche (Musk è ottimista sulla crisi dei chip), e proprio Tesla ha rappresentato una eccezione: gli altri produttori hanno riscontrato difficoltà maggiori, e si sono spesso visti costretti a mettere in stop degli stabilimenti.



A proposito di elementi che distinguono il brand dagli altri, vogliamo rimandarvi alle ultime informazioni trapelate con una analisi ravvicinata del codice relativo al più recente aggiornamento dell'app ufficiale: le Tesla potrebbero ricevere nuove funzionalità nel breve periodo