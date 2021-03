Herbert Diess potrebbe aver svelato nuove immagini di Project Trinity

Volkswagen è una delle compagnie automobilistiche più attive nel campo dell'elettrificazione della gamma dei veicoli proprietari e, dopo il roboante debutto della VW ID.3, a breve arriveranno anche ID.4, ID.5 e ID.6 per coprire per bene i segmenti relativi ad hatchback, crossover e SUV.

Successivamente il marchio tedesco penserà a lanciare sul mercato una vera e propria ammiraglia a zero emissioni con tanta qualità a bordo, tecnologia avveniristica e specifiche tecniche di massimo livello. Per il momento la vettura è conosciuta come project Trinity, e ad annunciarne lo sviluppo è stato Herbert Diess in persona, CEO di Volkswagen.

Adesso Diess è tornato a farsi sentire su Twitter attraverso un post molto interessante che potete vedere in fondo alla pagina. Oltre a pubblicare quattro intriganti immagini il dirigente ha anche menzionato Klaus Zyciora, il boss del design Volkswagen. Zyciora e i suoi colleghi sono gli autori di questi schizzi preliminari, i quali tra le altre cose includono anche un MAN elettrico che andrà con ogni probabilità a sfidare in maniera diretta l'imminente Tesla Semi. Stranamente Diess non cita Tesla come concorrente, bensì tira in ballo brand come "Xpeng, IO, Lucid & Co."

Diess ha chiuso il post chiedendo agli utenti quale fosse il loro sketch preferito, ma dal nostro canto vogliamo soffermarci specialmente sulla silhouette della prima immagine, che sembra richiamare fortemente quella del progetto Trinity condiviso il 5 marzo scorso. In effetti i due veicoli sono molto simili, anche se il nuovo schizzo si allontana da forme realistiche per abbracciare quelle di una concept car. La terza immagine ci permette invece di dare un'occhiata a degli interni che paiono venire direttamente dal 2035: l'estetica è pulita e asettica, il volante assente e i passeggeri si intrattengono con degli ologrammi mentre la vettura li porta a destinazione in modo del tutto autonomo.

Ora come ora non sappiamo se Trinity sarà così lanciata verso un futuro che al momento ci appare alquanto distante, ma è comunque interessante vedere quale sia l'obiettivo della casa automobilistica di Wolfsburg, pure per quanto concerne il camion MAN apparentemente a guida totalmente autonoma.

Tornando per un momento coi piedi per terra vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro speciale circa il recente Power Day Volkswagen: durante la conferenza il marchio ha fornito importanti aggiornamenti per il futuro più prossimo.