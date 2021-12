Herbert Diess è salvo: cosa sta succedendo al CEO del Gruppo Volkswagen

Le ultime settimane non sono state semplici per Herbert Diess, il CEO "superstar" del potente Gruppo Volkswagen, che ha rischiato di essere estromesso una volta per tutte. Ora sembra che lui, l'azienda e i sindacati abbiano raggiunto un'intesa.

Lo abbiamo chiamato CEO "superstar" perché per anni Diess ha preso viva ispirazione da Elon Musk per la gestione del suo enorme gruppo, fra i più potenti al mondo - non solo in campo automotive. Con il CEO di Tesla fra l'altro si è anche incontrato più volte e non sono stati pochi coloro che hanno paventato un'imminente alleanza Volkswagen-Tesla - anche se poi non è avvenuto nulla, anzi Volkswagen ha stretto una partnership con Ford per i veicoli commerciali elettrici.

Tuttavia la condotta del manager non è piaciuta a tutti e ha appunto rischiato il posto nelle ultime settimane, dopo aver annunciato un taglio da 30.000 posti di lavoro presso la fabbrica di Wolfsburg; ora tutto sembra scongiurato, con Diess che manterrà il suo posto di lavoro ma con i riflettori ben accesi sulle sue decisioni - e i suoi poteri diretti leggermente ridotti.

La scelta di tagliare 30.000 posti di lavoro del resto era arrivata con la seguente motivazione: era necessario rendere l'impianto di Wolfsburg più efficiente che mai per poter competere con Tesla - passando il più velocemente possibile alla produzione di mezzi elettrici. Per questo motivo i sindacati avrebbero voluto la sua "cacciata", la famiglia Porsche-Piëch però lo ha voluto saldo al timone. Vedremo come si stabilizzeranno le cose nelle prossime settimane.