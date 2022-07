Herbert Diess non è il più CEO del Gruppo Volkswagen: sostituito dal numero 1 di Porsche

Passaggio di consegne storico in casa Volkswagen: in seguito a un importante meeting del 22 luglio 2022, il Supervisory Board di Volkswagen AG ha nominato Oliver Blume nuovo CEO del gruppo. Blume sostituisce Herbert Diess, che ha avuto un ultimo anno a dir poco burrascoso come manager generale del Gruppo Volkswagen.

Blume prenderà il nuovo incarico a partire dall'1 settembre 2022, continuando allo stesso tempo a ricoprire il ruolo di CEO di Porsche AG. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Hans Dieter Pötsch ha ringraziato pubblicamente Diess per il lavoro svolto in Volkswagen: "Durante il suo mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione del Marchio Volkswagen Autovetture e come Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, Herbert Diess ha svolto un ruolo chiave nel far progredire la trasformazione dell'azienda. Diess ha dimostrato in modo impressionante la velocità e la coerenza con cui è stato in grado di realizzare processi di trasformazione di vasta portata. Non solo ha guidato l'azienda attraverso acque estremamente turbolente, ma ha anche implementato una strategia fondamentalmente nuova".

A inizio articolo abbiamo definito il passaggio di consegne "storico", del resto Diess fa parte del Gruppo Volkswagen dal 1994, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali in SEAT, Audi, Porsche e Volkswagen. Dal 2015 è diventato CEO di Porsche, mentre dal 2018 era membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo generale - anche se l'ultimo anno è stato molto difficile, per saperne di più leggete cosa sta succedendo nel Gruppo Volkswagen.