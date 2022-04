Henrik Fisker abbandona Twitter dopo l'acquisto del social da parte di Elon Musk

L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk è stato un evento che ha colpito praticamente ogni settore del pianeta, e ovviamente anche quello automobilistico. Il passaggio del social dell’uccellino blu sotto l’ala di Mr. Musk non è piaciuto in particolare a Henrik Fisker, il CEO dell’omonima Fisker Inc.

Non è un segreto che molti utenti abbiano deciso di abbandonare Twitter dopo l’acquisto da parte del CEO di Tesla, e tra questi adesso si aggiunge anche il designer danese Fisker, che lo scorso lunedì ha comunicato che avrebbe utilizzato soltanto Instagram per parlare di aggiornamenti futuri relativi alla sua persona e alla sua azienda, e oggi ha definitivamente lasciato la piattaforma.

Successivamente ha spiegato il motivo del suo abbandono in un post pubblicato appunto su Instagram, dove Mr. Fisker ha scritto che: “Credo al 100% nella libertà di parola. Ma non voglio che la mia libertà di parola sia attivamente gestita o controllata da un concorrente. E non voglio che un concorrente determini come i miei follower sperimentano Fisker mentre facciamo crescere la nostra azienda”.

Facciamo notare però che, Henrik ha cancellato il suo account personale, che vantava circa 86.000 followers, ma non quello della Fisker Inc, che risulta ancora online con i suoi 43.500 seguaci. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti utenti “fedeli” al brand, tra i quali figurano degli ipotetici investitori, che hanno trovato questo gesto piuttosto puerile e poco furbo dal momento che l’account del CEO di Fisker era comunque un’ottima vetrina per il suo brand.