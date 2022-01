La Hennessey Venom F5 mostra la 'F5 Mode': l'accelerazione è sbalorditiva

Hennessey è nella fase cruciale della messa a punto della sua nuova hypercar, la Venom F5. La società texana sta sottoponendo la sportiva a svariate prove ad alta velocità, testando la Modalità F5, la quale sblocca tutta la potenza a disposizione.

La Venom F5 ha recentemente superato i 402 km/h al Johnny Bohmer Proving Grounds, in Florida, con alla guida il proprietario del complesso, Johnny Bohmer. Hennessey sottolinea che non si è trattata di una prova per raggiungere la velocità massima, stimata ad oltre 500 km/h, ma di un collaudo per ottenere nuovi dati sulla stabilità della vettura alle alte velocità.

Nel video in apertura la Venom F5 si fa ammirare, e ascoltare, durante la sua brutale accelerazione. Non mancano le classiche fiammate dagli scarichi, soggetto di un gustoso video rilasciato da Hennessey la scorsa settimana.

La Venom F5 sfrutta un V8 biturbo da 6,6 litri capace di erogare ben 1.842 CV di potenza e 1.618 Nm di coppia. Grazie alla Modalità F5 vengono scaricati tutti a terra senza alcuna limitazione; un cambio automatico a sette rapporti invia la potenza alle ruote posteriori. Non solo velocità ma anche un'accelerazione bruciante: l'hypercar texana può spingersi da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi.

Hennessey prevede di produrre 24 unità della Venom F5, ciascuna prezzata 2,1 milioni di dollari, circa 1,85 milioni di euro al tasso di cambio odierno. Negli Stati Uniti non sarà possibile guidare la Venom F5 per più di 4.000 chilometri l'anno: manca l'omologazione federale e va registrata come vettura da esposizione.