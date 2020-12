Ecco la Hennessey Venom F5! La vettura più veloce al mondo è tra noi

Sulle note di Sweet Emotion degli Aerosmith, Hennessey ha appena presentato quella che, secondo la stessa casa automobilistica statunitense, è all'atto pratico la vettura stradale più veloce al mondo.

Il video in alto si apre con un montaggio fluido, che si concentra su tanti dettagli interessanti come lo splitter anteriore, le appendici aerodinamiche, la fiancata scolpita, i fari posteriori e l'estroso sistema di scarico, sottolineando l'utilizzo estensivo della fibra di carbonio. Mentre le note crescono d'intensità di passa sulle prime immagini inerenti le linea complessive del bolide e del motore, mentre la bandiera del Texas si mette in mostra sulla parte interna delle portiere e su dei bellissimi sedili sportivi in nero ed ocra.

Un attimo dopo la telecamera si allontana dalla macchina e ci consente di ammirarla in tutto il suo splendore, evidenziando linee pulite e mai troppo esagerate, un abitacolo essenziale ma non estremamente spartano e un propulsore enorme ma curato esteticamente. Dalla pressione del pulsante "IGNITION" la Hennessey Venom F5 si esalta attraverso il sound del proprio motore, e l'ultimo minuto della clip ci concede finalmente uno sguardo al design generale sotto i raggi della luce naturale.

Per il momento preferiamo lasciare a voi il giudizio estetico finale, e vogliamo quindi porre la lente d'ingrandimento sulle specifiche tecniche più importanti: il motore è un possente V8 twin-turbo da 6,6 litri capace di ben 1.842 cavalli di potenza e 1.617 Nm di coppia, inviati alle ruote posteriori attraverso un rapido cambio automatico a sette rapporti con palette al volante. Secondo i dati ufficiali la Venom F5 può passare da 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi, arrivare a 200 km/h in 4,7 secondi e superare la soglia dei 300 km/h in 8,4 secondi!

Il team di ingegneri non ha pensato però solo alla potenza, ma anche a rigidità e leggerezza. Il telaio è incarnato da una unità Lotus pesantemente modificata che, unito ad un peso complessivo di 1.360 chilogrammi, contribuisce a rendere la Venom F5 una vera e propria scheggia. In base a quanto dichiarato dalla casa, la Hennessey Venom F5 può tranquillamente oltrepassare il limite dei 500 km/h, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poter assistere a una conferma effettiva di questi numeri.

Per concludere restando in tema di velocità di punta, ecco a voi le auto più veloci del mondo: si spazia dalla Ferrari SF90 Stradale alla Bugatti Chiron. In ultimo vogliamo citare l'imminente reveal della prossima hypercar di Pagani: ecco la data della presentazione.