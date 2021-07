Ecco la Hennessey Venom F5 di un cliente, per legge potrà usarla pochissimo

Hennessey è passato da essere uno degli elaboratori più conosciuti al mondo a produrre hypercar. L'azienda texana aveva dato un primo saggio delle sue capacità con la Venom del 2011. La sua eredità passa ora alla Venom F5, che ha il difficilissimo compito di imporsi come auto più veloce al mondo.

Hennessey ne produrrà 24 esemplari, oggi vedremo il primo configurato da un cliente. È rifinita in Blue Arione con dettagli arancioni, colore che ritroviamo negli interni. L'ha ordinata così l'imprenditore Howard Panes, grande amante delle auto veloci e costosissime.

Nonostante i 2,1 milioni di dollari sborsati per l'esemplare, circa 1,8 milioni di euro al cambio attuale, Panes non potrà guidarla per più di 2.500 miglia l'anno (4.023 chilometri). Il motivo? Le leggi statunitensi. L'auto manca di omologazione federale completa ed è priva di airbag, l'unico modo per metterla su strada è registrarla come vettura da esposizione, con la libertà di percorrere solo quelle poche miglia l'anno.

La F5 di produzione è stata presentata nel dicembre 2020, allora l'azienda texana aveva annunciato di aver venduto circa la metà delle vetture previste. Non è chiaro se attualmente sono rimaste unità in vendita e se la versione corsaiola, temporaneamente chiamata F5 GTR, sia in dirittura d'arrivo. A spingere la Hennessey Venom F5 c'è un V8 biturbo da 6,6 litri capace di erogare 1.842 CV e 1.617 Nm di coppia. Grazie ad esso l'hypercar può scattare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, da 0 a 200 km/h in 4,7 secondi e da 0 a 400 km/h in soli 15,5 secondi. Velocità massima dichiarata: oltre 500 km/h.

A sfidarla nella velocità massima raggiungibile c'è un'altra hypercar americana: la SSC Tuatara. I suoi tentativi di record sono stati pregni di polemiche e il il nuovo tentativo è stato rinviato a causa di un incidente.