La Hennessey Venom F5 in Mojave Gold ammalia il pubblico a Monterey

Un tempo Hennessey Performance era specializzata nel modificare modelli già esistenti per portarli al limite della follia prestazionale. Da un po' di tempo a questa parte però ha deciso di realizzare vetture per conto suo, e la stratosferica Venom F5 è un'eccezionale opera prima.

Nel caso in cui non lo sappiate, stiamo parlando di un mostro capace di erogare ben 1.842 cavalli di potenza e 1.617 Nm di coppia tramite un possente V8 twin-turbo da 6,6 litri. L'output viene inviato alle sole ruote posteriori tramite un fulmineo cambio sequenziale a sette rapporti con palette al volante. Secondo i dati condivisi dal produttore, la macchina può scattare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e arrivare anche a superare i 500 km/h.

Mentre aspettiamo con ansia che i primi esemplari giungano prontamente in strada, il brand ha deciso di esibire a Monterey un modello con un'attraente carrozzeria in tonalità Mojave Gold, la quale trasmette un grande dinamismo anche senza muoversi di un millimetro.



La galleria di immagini in calce è composta sia da foto scattate all'evento sia da materiale preparato appositamente per la stampa, ma in ogni caso l'effetto è assicurato. L'unica nota dolente (forse neanche tanto, viste le concorrenti) è il prezzo: la produzione è stata limitata ad appena 24 esemplari, il cui costo unitario è pari a 2,1 milioni di dollari, tasse escluse.



