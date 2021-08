Hennessey Venom F5 da 500 km/h sold out: venduti tutti gli esemplari dopo Pebble Beach

La Venom F5 è un’auto dalle prestazioni incredibili e capace di raggiungere i 500 km/h. L’obiettivo di Hennessey non è mai stato quello di creare un missile che fosse veloce solo sul dritto, ma anzi che fosse in grado di andare forte in pista grazie ad un handling proverbiale, messo a punto su alcune delle piste più iconiche del pianeta.

L’auto definitiva è stata svelata lo scorso dicembre, con 12 dei 24 modelli pianificati. In questi giorni Hennessey ha portato due auto clienti a Pebble Beach, e l’interesse mostrato verso la Venom F5 ha fatto sì che anche i restanti 12 esemplari venissero prenotati e venduti, quindi l’auto è ufficialmente sold out.

Ogni esemplare ha un prezzo di 2,1 milioni di dollari, circa 1,8 milioni di euro al cambio attuale, e a questa cifra ci si porta a casa un’auto equipaggiata con un motore 6.6 litri V8 twin-turbo da 1842 CV e 1617 Nm di coppia, che la rendono di fatto la più potente auto a combustione interna mai prodotta, che le permettono di raggiungere una velocità massima (teorica per il momento) leggermente superiore ai 500 km/h.

John Hennessey, fondatore e CEO di Hennessey Performance, ha detto: “Mostrare due degli ultimi modelli F5 a The Quail e Pebble Beach insieme a artisti del calibro di Bugatti, Lamborghini e Koenigsegg è stato un onore per l'intero team Hennessey. Il fatto che ci siamo assicurati ordini dai clienti che hanno visto le auto agli eventi testimonia la qualità che il nostro team ha raggiunto...e dobbiamo ancora raggiungere il pieno potenziale del veicolo!", infatti negli ultimi test effettuati sulla Venom F5, l’auto girava ancora con la potenza dimezzata.

Poi ha continuato: “Il tutto esaurito è solo l'inizio del viaggio della F5 per noi, i nostri clienti e i nostri fan. La produzione è già iniziata, con le consegne ai clienti che inizieranno quest'anno e continueranno fino al 2023. Non è tutto, poiché abbiamo riservato alcune sorprese in più per la F5, inclusi i miglioramenti del Track Pack, oltre a qualcos'altro che è letteralmente fuori dal mondo!”

E quando svilupperà tutto il suo potenziale, chissà che non possa diventare davvero l’auto più veloce del pianeta.