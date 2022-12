Hennessey rivela VelociRaptoR 1000: un Ford Raptor R da ben 1.000 cavalli

Mentre Ford pensa alla rivoluzione interna per prioritizzare la qualità dei veicoli e la soddisfazione del cliente, c’è chi si diverte a modificare pesantemente i mezzi dell’Ovale Blu per esagerare con le prestazioni: è il caso del VelociRaptoR 1000 presentato da Hennessey e pronto a stupire il pubblico.

Già conosciamo il Ford Raptor R, ultima iterazione del fuoristrada della casa di Detroit: con il suo motore V8 sovralimentato da 5,2 litri capace di produrre 700 cavalli e 867 Newton-metri di coppia, già di serie si tratta di un mezzo che non scherza. Hennessey ha tuttavia ritenuto questo kit “nulla di che”, al punto da modificare il compressore e introdurre una serie di altri aggiornamenti ripresi da altri mezzi Ford e non solo.

Con queste modifiche, stando alle stime del produttore, il Ford Raptor R aumenta le performance di oltre il 40%, arrivando a circa 1.000 cavalli e 1.152 Nm di coppia. Ciò corrisponderà a un evidente aumento dei consumi e, considerato che il Ford Raptor R di serie non è di suo così parsimonioso, i futuri possessori del VelociRaptoR 1000 faranno meglio a usarlo il meno possibile, per divertirsi il giusto senza spendere troppi soldi in carburante.

Naturalmente le modifiche con componenti di terze parti non riguarderanno esclusivamente il motore: esternamente figureranno nuovi paraurti anteriore e posteriore, una barra luminosa a LED posizionata frontalmente e ruote da 20 pollici con pneumatici fuoristrada da 37 pollici.

Questo poderoso Ford Raptor R modificato farà la sua prima apparizione sul mercato nel primo trimestre del prossimo anno, con produzione di massa a partire dal 2023 inoltrato. I prezzi non sono noti, ma Hennessey ha assicurato una garanzia speciale di due anni.

Parlando ancora dell’Ovale Blu, a quanto pare potrebbe rinascere la partnership tra Ford e Red Bull in F1.