Hennessey presenta la Venom F5 Revolution: l'hypercar americana orientata alla pista

Di recente Hennessey ha tolto i veli dalla Venom F5 Roadster, leggasi come l’auto scoperta più veloce del mondo, ma prima che qualcuno possa permettersi di etichettare la Venom come una hypercar veloce solo sul dritto, il costruttore americano ha svelato la Venom F5 Revolution, una versione rivisitata per i track day.

La nuova Venom F5 Revolution differisce dalle due versioni meno recenti per alcune modifiche track-oriented che riguardano in particolare un incremento della downforce e un miglioramento generale dell’handling della vettura grazie ad alcuni accorgimenti mirati. Il motore invece resta il medesimo di Venom F5 e F5 Roadster: parliamo del propulsore “Fury” V8 da 6.6 litri che offre 1.817 CV e 1.617 Nm di coppia (sentite come canta il motore V8 della Hennessey Venom F5).

Le migliorie alla dinamica di guida partono prima di tutto da un alleggerimento corposo della vettura, che adesso ferma l’ago della bilancia a 1.360 kg, mentre le sospensioni a doppio braccio oscillante anteriore sono state riviste con l’adozione di un angolo camber più aggressivo ed efficace nelle curve, e inoltre la vettura può contare su nuovi ammortizzatori completamente regolabili per adattarsi ad ogni circuito. Anche le ruote hanno subito modifiche, con cerchioni più grandi che hanno permesso l’adozione di pneumatici dalla sezione più larga così da incrementare il grip in curva oltre a migliorare le performance in fase di accelerazione e frenata.

A livello aerodinamico invece, l’auto adotta una nuova e larghissima ala al posteriore regolabile nell’inclinazione che aiuta a generare un carico aerodinamico di 362 kg a 300 km/h, che diventano 635 kg a 400 km/h. Per equilibrare il carico generato al retrotreno, sull’anteriore c’è un nuovo splitter in fibra di carbonio che aiuta a prevenire effetti di alleggerimento, mentre al posteriore non manca un enorme estrattore d’aria.

Infine, essendo un veicolo sviluppato con in mente i track day, all’interno dell’abitacolo è presente anche un sistema di telemetria che tiene traccia dei giri effettuati registrando la forza G, i settori e tante altre informazioni. Hennessey produrrà soltanto 24 esemplari della Venom F5 Revolution, la maggior parte dei quali è già stata venduta, ognuno con un costo di 2.7 milioni di dollari.