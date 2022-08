Hennessey anticipa la Venom F5 Roadster prima del debutto alla Monterey Car Week

Potenzialmente, la Venom F5 è l’auto di produzione più veloce del pianeta ma Hennessey ha annunciato di non avere più interesse nel tentare record di velocità. In compenso continua a sviluppare la sua supercar, e tra pochi giorni Hennessey mostrerà pubblicamente la Venom F5 Roadster al The Quail Motorsports Gathering durante la Monterey Car Week.

L’annuncio è accompagnato da un’immagine al tramonto che nasconde la belva in tinta nera, ma è evidente che le linee della vettura restano le medesime della versione “normale”, ma senza il tettuccio. E a dirla tutta c’è poco di normale a bordo della Venom F5, date le sue prestazioni straripanti che a cielo aperto vengono ulteriormente amplificate.

Ricordiamo infatti che sotto al cofano della Venom F5 batte un V8 twin-turbo da 6.6 litri che eroga 1817 CV e scarica tutta la sua furia sulle sole ruote posteriori, che una volta preso grip possono lanciarla all’orizzonte in men che non si dica, con una velocità dichiarata superiore ai 500 km/h (per il momento la Hennessey Venom F5 ha toccato i 473 km/h durante dei test svolti lo scorso febbraio).

Hennessey ha annunciato che la Venom F5 Roadster utilizzerà lo stesso propulsore, e a questo punto sarebbe interessante sapere se l’auto ha ricevuto delle modifiche volte ad incrementare la rigidezza strutturale vista la mancanza del tetto, ma per questi dettagli dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, in particolare il 19 agosto, quando la vettura verrà svelata ufficialmente durante la Monterey Car Week.