Hennessey annuncia una hypercar elettrica con 6 ruote e 6 motori

Hennessey è una casa automobilistica statunitense rinomata per la sua capacità di immettere in strada bolidi incredibili, spesso in grado di rivaleggiare coi prodotti Bugatti in termini di velocità massima. In tal senso la stratosferica Venom GT promette tantissimo (osserviamo la Venom F5 da vicino), ma adesso ci concentriamo su un modello ancora più incredibile.

Stiamo parlando di una hypercar appena annunciata, la quale andrà a mettere su strada ben sei ruote alimentate da altrettanti motori elettrici, che provvedono a spostare un abitacolo da jet privato e fanno levitare il costo per singolo esemplare a ben 3 milioni di dollari.

L'esperienza e la tecnica del team di sviluppo permetteranno un passaggio netto dal motore a combustione interna quello ad emissioni zero: il piano "Project Deep Space" quindi è già stato avviato, e metterà la compagnia sulle orme di case come Rimac o Lotus, che hanno rispettivamente dato i natali a Nevera ed Evija: due BEV che mandano sull'asfalto 2.000 cavalli a testa.



Ecco il commento di John Hennessey, fondatore del marchio omonimo, nel merito della recente comunicazione:"Ho costruito alcuni dei veicoli più veloci in accelerazione degli scorsi decenni, eppure sono sempre stati limitati dal grip per quanto riguarda le performance. La propulsione a sei ruote è la soluzione. La tecnologia non ha precedenti in questo segmento, e si guarda sia al futuro che all'innovazione. Il nostro team di design ed ingegneria è eccitato per questo sentiero verso il futuro."



Per il momento non abbiamo dettagli tecnici sulla macchina. Per cui non conosciamo l'autonomia per singola carica, la velocità in accelerazione, la velocità massima o l'output complessivo. Di contro sappiamo che il veicolo misurerà circa 6 metri di lunghezza, quindi lo spazio per una grossa batteria è assicurato.



Con ogni probabilità il successo del mostriciattolo in sviluppo è già assicurato. Basti pensare che i preordini della Venom F5 si sono chiusi in pochissimo tempo nonostante ognuno di essi avesse un costo unitario di quasi due milioni di dollari. Gli esemplari assemblati erano appena 24, ma