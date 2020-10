Hennessey annuncia un Dodge Durango Hellcat da oltre 1000 CV

La Dodge Durango Hellcat è una enorme e aggressiva bestia anche in condizioni fabbrica. Difatti è il più potente SUV di serie al mondo con 719 cavalli di potenza e 875 Nm di coppia. Dati questi numeri, non ci si può di certo aspettare che il veicolo costi poco, e pertanto richiede una somma di 80.995 dollari ai cittadini statunitensi.

Il fatto però è che in giro ci sono tantissime case di tuning le quali personalizzano sia esteticamente che meccanicamente il veicolo per mettere sul mercato la bestia più cattiva possibile. Hennessey Performance è assolutamente tra queste: il tuner texano ha appena annunciato un kit migliorativo, denominato HPE1000, il quale dona al SUV una potenza strabiliante.

E' un'operazione piuttosto comune per il brand, che in precedenza aveva messo le mani anche su Dodge Charger e Challenger o anche sul colossale Jeep Grand Cherokee Trackhawk. A ogni modo i ragazzi di MoparInsiders ci fanno sapere che il nuovo Hennessey Durango Hellcat erogherà circa 1.026 cavalli di potenza a 6.500 giri al minuto e 1.314 Nm di coppia a 4.200 giri, andando ad eguagliare l'output di un altra variante di Grand Cherokee Trackhawk modificato. Quest'ultimo riesce a passare da 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 2,6 secondi, e per il Durango ci aspettiamo prestazioni di pari livello.

Non bisogna al contempo dimenticare che Hennessey ha toccato anche vette superiori col Grand Cherokee Trackhawk proprietario, che sprigiona una potenza 1.216 cavalli. Molti appassionati si aspettano quindi che un ulteriore pacchetto, l'HPE1200, possa a breve arrivare sul mercato.

Forse però la mossa non è particolarmente necessaria, perché già di fabbrica il Durango Hellcat offre al conducente uno scatto da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi, e può tra l'altro completare il classico quarto di miglio in meno di 11,5 secondi. Giusto per fare un paragone, il Grand Cherokee Trackhawk di Hennessey ne impiega 10,2 di secondi.

Per avviarci alla conclusione, vogliamo citare una vettura originale della casa di tuning: stiamo parlando della stratosferica Hennessey Venom F5. Il mostro da 1.600 cavalli di potenza e 500 km/h di velocità massimale arriverà entro poche settimane sul suolo americano. In ultimo vi rimandiamo a una drag race tra SUV performanti: sulla griglia di partenza sono stati schierati un Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 717 cavalli e una Tesla Model Y Performance: vincerà il motore a combustione interna o l'unità elettrica?