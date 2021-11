Il nuovo Helbiz ONE-S presentato a EICMA 2021: ufficiale anche l'S1-X da corsa

La micromobilità elettrica è stata grande protagonista della prima giornata di EICMA 2021, tradizionalmente riservata alla stampa. Al di là di NIU che ha svelato due nuovi monopattini consumer, Helbiz ha mostrato in anteprima il suo nuovo monopattino elettrico per lo sharing: ecco a voi l'Helbiz ONE-S.

Da non confondere con l'Helbiz ONE, destinato alla vendita, il nuovo ONE-S per lo sharing pubblico vanta un design 100% Made in Italy che nasconde tutti i cavi a vista. È dotato di una doppia sospensione, anteriore e posteriore, ruote alte con pneumatici antiforatura, doppio freno a disco e freno elettronico rigenerativo.



Il motore è da 500 W, capace di risalire pendenze fino al 12%, il monopattino ONE-S inoltre è equipaggiato con un sistema IoT di ultima generazione, nonché con una doppia telecamera. La prima aiuta a capire con precisione la posizione del veicolo e se è stato parcheggiato correttamente, la seconda è rivolta verso il conducente e serve a evitare i viaggi in due - come sappiamo pericolosi e vietati dalla legge.



Luci e frecce sono state progettate per migliorare la visibilità, per guidare uno di questi modelli però bisognerà aspettare il 2022 - quando le flotte Helbiz saranno gradualmente rinnovate. Helbiz ci ha regalato anche una chicca extra: ha portato a EICMA 2021 il nuovo Helbiz S1-X, che permetterà all'Helbiz Racing Team di gareggiare nel campionato mondiale eSC. Si tratta infatti di un monopattino da corsa con doppio motore elettrico da 12 kW totali. Le ruote da 6,5 pollici e le gomme racing con diverse mescole permettono poi una piega di oltre 45 gradi.



Non solo monopattini: a EICMA 2021 abbiamo visto anche la nuova Vmoto Stash elettrica.