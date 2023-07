L'head-up display anche in moto con i nuovi Smartglasses ConnectedRide di BMW

BMW ha fatto diventare realtà un qualcosa che fino a qualche tempo fa era considerata soltanto fantascienza: parliamo dei nuovi Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad, occhiali da moto che offrono la tecnologia head-up display arrivata già a bordo delle auto.

Questi speciali occhiali tecnologici possono essere collegati allo smartphone tramite Bluetooth e app, connessione da cui prenderanno i dati da proiettare sulle lenti. La proiezione può anche essere posizionata a piacere, con le info selezionate prima di partire oppure in fase di viaggio grazie al multicontroller presente sul manubrio della moto.

L’obiettivo principale degli Smartglasses ConnectedRide è aumentare la sicurezza in strada, senza ovviamente dimenticare il comfort. Il design è stato pensato per adattarsi alle esigenze specifiche dei motociclisti, possono inoltre essere utilizzati con numerosi caschi e forme del viso. BMW vi mette poi a disposizione due kit di lenti certificate UVA/UVB e una montatura; un set è trasparente all’85% e può essere usato con i caschi che hanno il parasole incorporato, l’altro set invece trasforma i Smartglasses ConnectedRide in veri e propri occhiali da sole.

Portate gli occhiali correttivi? BMW Motorrad ha pensato anche a questo: le lenti possono essere molate e regolate in base all’acutezza visiva richiesta direttamente da un ottico, utilizzando un adattatore RX. È possibile arrivare fino a un massimo di 4 diottrie. Nessun problema invece per chi utilizza le lenti a contatto. Il set di vendita comprende anche una custodia per gli occhiali e un cavo di ricarica USB.

Per riassumere vi lasciamo in basso le principali feature dei Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad: