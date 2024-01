Ad Harvard creata una batteria a stato solido che carica in 10 minuti (e non solo)

Le auto elettriche a batteria saranno il futuro dell’automotive? A oggi è difficile dirlo, molto dipenderà dalla tecnologia legata ai Battery Pack, in particolare quelli allo stato solido. A tal proposito i ricercatori dell’Università di Harvard hanno sviluppato una nuova solid state battery che si ricarica in 10 minuti.

Come vi abbiamo raccontato nell’articolo Riusciremo a ricaricare un’auto elettrica in 5 minuti?, la sfida dell’industria è pareggiare i tempi fra ricarica EV e rifornimento di carburante, anche se forse questo rimarrà un’utopia per ancora molti decenni. Utopia o meno, una ricarica in 10 minuti sembra essere più realistica e già diverse realtà (sperimentali) hanno realizzato batterie in grado di scendere a questa soglia. L’ultima notizia in tal senso arriva dalla celebre Università di Harvard, dove i ricercatori della SEAS (School of Engineering and Applied Sciences di Harvard) che stanno lavorando sulle batterie litio-metallo hanno creato una batteria allo stato solido capace di resistere a 6.000 cicli di carica e scarica - un record allo stato attuale.

Fiore all’occhiello di queste batterie sarebbe l’anodo litio-metallo, il “Santo Graal delle batterie” come lo ha definito il professore della SEAS Xin Li, poiché questa tecnologia sarebbe in grado di contenere una capacità di energia 10 volte superiore rispetto alle batterie con anodo di grafite, dettaglio che ovviamente permetterebbe alle auto elettriche di avere una grande autonomia (che sia una tecnologia simile a quella di Toyota, che sta lavorando a una batteria da 1.200 km).

Non ci addentriamo in particolari estremamente tecnici, la ricerca di Xin Li e dei suoi ricercatori avrebbe in ogni caso trovato un metodo efficace per risolvere un problema chiave delle batterie attuali, anche quelle a stato solido, ovvero la velocità di movimento del litio in fase di ricarica - che se mal gestito può portare a un veloce deterioramento della batteria. Alla SEAS assicurano che la loro batteria allo stato solido può caricarsi in 10 minuti senza arrecare particolari danni alla struttura chimica, con la capacità generale che dovrebbe restare attorno all’80% dopo 6.000 cicli di carica. Tali prestazioni sono superiori a qualsiasi batteria attualmente in commercio, motivo per cui la ricerca dell’Università di Harvard può rivelarsi importantissima nello sviluppo delle batterie del (prossimo) futuro. Ora la sfida sarà traslare queste possibilità su batterie grandi abbastanza da alimentare un’automobile.