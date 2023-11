Haro spara a zero su Luca Marini: 'Porte aperte solo perché fratello di Valentino Rossi'

Óscar Haro sembra esprimere un punto di vista critico riguardo alle opportunità di Luca Marini nel mondo delle corse, suggerendo che gran parte del suo successo e delle sue opportunità siano state influenzate dalla sua relazione familiare con Valentino Rossi.

Haro ha comunque ammesso che Marini è un buon pilota, ma ha anche posto l'accento sul fatto che è stato favorito dalla sua connessione familiare (ecco cosa pensa oggi Jorge Lorenzo di Valentino Rossi). Haro ha commentato le voci secondo cui Luca Marini sarebbe prossimo ad approdare in Honda. "Vi dico la verità, quando Luca Marini è venuto a correre nel campionato spagnolo, l'ho aiutato perché era il fratello di Valentino Rossi. Tutte le porte che si sono aperte per Luca sono grazie a Valentino".

Egli ha anche discusso diversi temi legati al campionato del mondo in un'intervista a PaddockTV. Inizialmente, ha affrontato il problema attuale della Honda, affermando che oltre ai problemi tecnici, c'è una questione di marketing: la Honda Repsol, che un tempo aveva una lunga lista di piloti desiderosi di guidare per loro, ora sembra avere difficoltà ad attrarre piloti di alto livello.

Infine Haro ha evidenziato che la Ducati ha subito un cambiamento significativo, portando una maggiore competitività nel campionato grazie agli ingegneri europei e al loro lavorare in Europa. Anche se Casey Stoner ha recentemente dichiarato che la pressione in Ducati sarebbe eccessiva per i piloti, secondo Haro, Honda dovrebbe seguire l'esempio del team italiano.