Questa macchinina radiocomandata arriva a 113 km/h: è un vero razzo in miniatura

Il Traxxas è una macchina radiocomandata che copia le forme del Mercedes-Benz G63 AMG a sei ruote in scala 1/10. Si tratta di un veicolo fuoristrada in miniatura estremamente interessante, ma è chiaro che nella sua versione di serie non sia particolarmente veloce in strada.

Harley Designs ha quindi deciso di trasformare il Traxxas in un vero e proprio razzo, dimostrando che con un bel po' di lavoro e le giuste competenze si può ottenere ogni cosa. La Monthly Mayhem Challenge ha avuto quindi come obbiettivo l'ottenimento dei 104 km/h con il G63 AMG 6x6 radiocomandato, e il traguardo è stato tagliato in modo piuttosto ampio.

Le migliorie apportate concernono un motore più potente, l'aggiunta di componenti in titanio e fibra di carbonio, l'appiattimento del fondo del veicolo e l'installazione di un diffusore al retrotreno. Non potevano però mancare un nuovo splitter anteriore e nuovi pneumatici appositi.

Alla fine si è trattato di rendere quanto più stabile possibile il piccolo veicolo, e siamo sicuri non sia stato affatto facile. Per la radiocomandata basta anche una sterzata minimale a 100 km/h a ribaltarla, ma stavolta non siamo davanti a un qualcosa di ordinario. L'autore della folle RC ha a ogni modo deciso di scegliere il rettilineo più lungo e piatto possibile, ma neanche ciò ha impedito dei saltelli e un incidente mancato. Comunque siano andate le cose, l'obbiettivo è stato raggiunto: il Traxxas modificato si è portato sui 113 km/h di velocità massima a GPS.



Da parte nostra siamo portati a credere che la RC potenziata potesse ampiamente superare i 113 km/h, ma con ogni probabilità finirebbe per ribaltarsi e quindi schiantarsi con una certa violenza. Harley Designs però vuole provarci comunque: durante il video si speculava su qualche ritocco ai rapporti per incrementare la velocità di punta.



A proposito di modellini in scala dalla velocità immensa vogliamo segnalarvi l'interessante trovata di marketing che ha portato Camillo Mazzola, Marketing Director di LEGO Group Italia, e Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, a far volare a 208 km/h una Ferrari 488 GTE di LEGO Technic.



Per restare in tema chiudiamo mostrandovi l'ultimo set presentato dalla casa danese dei mattoncini: ecco a voi il Volkswagen T2 Camper Van Creator Expert: tanti dettagli e grande personalizzazione.