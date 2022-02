Harley-Davidson vola: risultati commerciali sorprendenti

Nel corso degli ultimi anni Harley-Davidson ha subito una evidente emorragia di clienti, la quale ha avuto come conseguenza un forte calo dei profitti. Da un po' di tempo a questa parte però, soprattutto grazie al lancio di un paio di modelli assolutamente degni di nota, la compagnia di Milwaukee sembra essere in forte ripresa.

L'ultimo trimestre del 2021 in effetti è stato piuttosto sorprendente, e registra profitti pari a 816 milioni di dollari in relazione alle motociclette e ai prodotti ad esse collegate (attendiamo i dati sulla nuova Harley-Davidson Sportster S) . I risultati sono certamente superiori alle attese di alcuni analisti, ma è evidente che il sentiero avviato dal nuovo CEO Jochen Zeitz sta dando i suoi frutti: tagli dei costi, uscita dai mercati non profittevoli e produzione contenuta si sono rivelate mosse di successo.



La crescita dipende quasi esclusivamente dai consumatori statunitensi, poiché le vendite sul territorio hanno avuto un incremento dell'8 percento nel trimestre conclusivo del 2021. Non eccezionale invece la situazione in Europa, Sudamerica e Asia. A ogni modo le buone notizie non finiscono qui, poiché le azioni di Harley hanno impennato per il 9,4 percento fino a raggiungere i 41,32 dollari nel corso delle ultime ore.



Per quanto riguarda l'intero anno solare appena conclusosi segnaliamo ricavi per 5,3 miliardi di dollari (+32 percento) e un record di entrate inerenti il ramo finanziario della società. Del resto la rimozione da parte dell'Unione Europea dei dazi sui prodotti del brand non può far altro che agevolare ulteriormente Harley-Davidson nelle operazioni sul Vecchio Continente.



Adesso la casa americana si aspetta una crescita tra il 5 e il 10 percento nei ricavi per i suoi segmenti più importanti, mentre i margini operativi potrebbero balzare addirittura del 12 percento durante il 2022.



Per non allontanarci da Milwaukee vogliamo chiudere rimandandovi ad un prodotto piuttosto peculiare per il marchio: la bici elettrica Harley è stata un successo.