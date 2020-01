Harley-Davidson registra il design del suo scooter elettrico in Europa: ecco come sarà

La Harley-Davidson di oggi è molto diversa da quella storica dei decenni passati. È un'azienda che ha deciso, con coraggio bisogna ammetterlo, di abbracciare la nuova rivoluzione elettrica preparandosi al futuro. Ebbene il marchio potrebbe presto lanciare uno scooter elettrico cittadino in Europa.

La nuova Harley ha, negli ultimi anni, lanciato una nuova moto elettrica di alta fascia e un'intera line-up di eBike, la strategia elettrica però è soltanto all'inizio. Appena lo scorso anno la società americana ha presentato il concept di un nuovo scooter elettrico, il suo design però non è stato depositato ufficialmente fino allo scorso 23 ottobre 2019. Oggi è tutto ufficiale anche in Europa e i bozzetti sono arrivati sul web, dimostrando come Harley abbia optato per un disegno davvero particolare, tutto votato alla leggerezza e all'efficienza.

L'intera struttura infatti si regge su tubi di metallo leggero e poco altro, con il motore e la batteria perfettamente incassati nella parte inferiore del veicolo. Questo permette di lasciare completamente vuoto il corpo dello scooter, che così può risultare leggero e divertente da guidare. Il veicolo è stato registrato ufficialmente presso la EUIPO (che regola le proprietà intellettuali europee), dunque possiamo immaginare una commercializzazione ufficiale anche nel nostro continente, l'unica incognita è il prezzo, che potrebbe essere più alto delle aspettative... per questo però bisogna aspettare.