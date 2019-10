Harley-Davidson pronta a lanciare nuove e-bike, negli USA e in Europa

Per buona pace dei puristi, è ormai qualche anno che Harley-Davidson ha cambiato completamente rotta rispetto alla tradizione - abbracciando l'elettricità. Oltre all'ormai famosa moto LiveWire, la compagnia americana sta però per lanciare anche diverse e-bike di alta qualità.

Negli USA costeranno dai 2.500 ai 5.000 dollari, arriveranno però anche sul mercato europeo e offriranno diverse caratteristiche - che oggi andiamo a scoprire in dettaglio. I dati arrivano da una fonte anonima che ha parlato con Electrek, secondo cui le varianti EU saranno perfettamente omologate e non supereranno i 25 km/h, come previsto dalla legge. I modelli americani invece potranno raggiungere i 32 km/h, classificate come veicoli Class 1. Sempre negli Stati Uniti uscirà poi una variante top gamma in grado di raggiungere addirittura i 45 km/h, in pratica un 50cc travestito da bicicletta.

L'idea è di lanciare le nuove e-bike nel corso del 2020, in Europa con motore fino a 250W, negli USA fino a 750W di potenza. La fonte ha però lasciato intendere che Harley-Davidson potrebbe avere anche un'altra cartuccia da sparare prossimamente: uno scooter completamente elettrico, senza pedali, dunque non una e-bike classica. Su quest'ultimo veicolo le voci sono contrastanti, c'è anche chi afferma all'interno dell'azienda che verranno prodotte solo e-bike con pedalata assistita, bisognerà dunque attendere nuovi dettagli in merito.