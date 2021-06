Harley-Davidson pronta a lanciare una nuova LiveWire elettrica: conosciamo nome e potenza

Harley-Davidson ha passato anni non facili, un’intuizione però è bastata a riportare il brand americano fra i grandi: il passaggio all’elettrico. Con la LiveWire il marchio è riuscito a tornare sulla bocca di tutti e presto vedremo anche un nuovo modello a zero emissioni.

Harley-Davidson ha organizzato un nuovo evento di lancio per l’8 luglio, manca dunque davvero poco per vedere la nuova moto elettrica made in USA, nel frattempo però sul web sono già trapelati le prime specifiche tecniche e il nome del modello. Si chiamerà LiveWire One, dettaglio che conferma come Harley voglia assolutamente cavalcare l’onda del successo che ha travolto il suo brand LiveWire.

Secondo i dati associati al VIN del veicolo, la potenza questa volta arriverebbe a 75 kW, una cifra molto vicina ai 78 kW della LiveWire 2021. Sappiamo anche che arriverà entro la fine dell’anno, con la commercializzazione che inizierà negli ultimi mesi del 2021. Purtroppo al momento non è trapelato altro di significativo, dovremo dunque armarci di santa pazienza e aspettare il giorno della presentazione ufficiale.

Poiché Harley-Davidson ha scelto una potenza molto simile alla LiveWire attuale dobbiamo forse aspettarci qualche novità di peso sul fronte del design, siamo davvero curiosi di scoprire tutto in dettaglio…